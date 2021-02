Alexandre Vincendet : "Rillieux-la-Pape est sur la bonne pente"

Cette nuit, des tags insultant Alexandre Vincendet ainsi que le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin ont été réalisés à Rillieux-la-Pape. "Visiblement, il y a un certain nombre de décisions qui déplaisent, et c’est tant mieux", commente le maire LR.

Le ministre était récemment venu dans l’agglomération lyonnaise pour détailler les renforts policiers ainsi que deux nouveaux Quartiers de reconquête républicaine. A Rillieux, une dizaine de policiers nationaux arriveront ces prochaines semaines. "On aura 31 policiers en tout, ce qui correspondra à 1 policier pour 1000 habitants, soit l’un des plus gros ratios de la Métropole", se félicite Alexandre Vincendet, qui aura aussi droit à une "police municipale expérimentale une fois que la loi sur la Sécurité globale sera votée". "On se donne vraiment les moyens à Rillieux. (…) Nous sommes sur la bonne pente", martèle-t-il.

Dans son bureau, il continue de convoquer les jeunes Rilliards délinquants : "La très grande majorité des jeunes que nous recevons, nous ne les revoyons plus ensuite", révèle-t-il.



