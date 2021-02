Fermer le Bugey ? Les communistes de la Métropole de Lyon tempèrent les ardeurs des écologistes

Les élus du groupe communiste de la Métropole de Lyon ont publié un communiqué de presse ce jeudi matin dans lequel ils estiment que "pour répondre à l'urgence climatique, il faut un grand service public et du nucléaire".

Or, les écologistes avaient de leur côté appelé de leurs voeux à la fermeture de la centrale nucléaire du Bugey avant 2024, et se disaient prêts à "accompagner et faciliter les reconversions des travailleurs, des territoires, des industries de l’ère des énergies fossiles à l’ère de la résilience et de la prospérité soutenable".

"D’abord, il faut parler des besoins humains, sociaux, répondent les communistes. Personne ne peut imposer aux pays les moins développés d’être contraints au sous-développement. Personne ne peut imposer à nos enfants un retour en arrière sur le droit au déplacement, à un logement de qualité, à l’accès à la culture sous toutes ses formes, à l’accès à la communication, au tourisme. La réindustrialisation de notre pays est une urgence économique et sociale ; c’est aussi une urgence climatique car, si l’impact carbone d’un Français s’est dégradé depuis dix ans, c’est d’abord le résultat des émissions importées ! Pour les élus Communistes, les besoins humains légitimes continueront à augmenter, et il faudra inventer les réponses décarbonées et démocratisées nécessaires. Si nous rejetons tous les gaspillages et modes de vie des ultra-riches, nous rejetons les discours des collapsologues qui poussent à une régression sociale et humaine, qui serait la vraie catastrophe !", écrit le groupe qui compte une vice-présidente : Michèle Picard.