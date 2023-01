Incendie à Vaulx-en-Velin : les élus communistes demandent à l’Etat d’agir

L’association a écrit une lettre ouverte adressée au président de la République Emmanuel Macron, à la Première ministre Elisabeth Borne et au ministre délégué chargé de l’Habitat et de la Ville. Les élus veulent que l’incendie survenu jeudi 14 décembre "éveille les consciences" et serve à "conduire des décisions nouvelles pour agir vite".

Alors que les habitants de l’immeuble qui a pris feu cherchent à être relogés, ils considèrent que "des remèdes urgents doivent être mis en œuvre face à des défaillances en chaîne".

Le plus gros problème pour l’association est la gestion actuelle des immeubles : "Les copropriétés dégradées ne peuvent être gérées par des administrateurs préoccupés par leurs marges." Le droit au logement doit ainsi "prendre le pas sur le droit de la copropriété".

Le prix des loyers est aussi mis en cause : "Beaucoup de propriétaires avec de faibles revenus, faibles retraites ont des difficultés à engager des travaux. Le logement privé est parfois plus dégradé que le logement social."

Les élus ne trouvent donc "pas acceptable que des propriétaires s’enrichissent en louant des logements non rénovés, dangereux […] pour un profit maximum sur la misère des familles".

Contre les logements insalubres, "des solutions dignes" existent

Pour tenter de faire face à cette situation, la quinzaine d’élus signataires de cette lettre proposent des solutions au gouvernement. Ainsi, ils demandent le financement 100% TTC des travaux d’urgence et de sécurité pour les propriétaires modestes avec obligation de travaux et la création nationale d’un syndic public où l’Etat et les élus pourront agir pour faire face à l’urgence et protéger les biens et les personnes.

L’Etat doit avoir sa part de responsabilité. Pour cette raison, les communistes et républicains veulent que le gouvernement rachète les logements des copropriétaires défaillants "en leur proposant des solutions dignes". Enfin, l’Etat doit aussi pouvoir saisir tous les logements loués par des marchands de sommeil qui ne s’inscrivent pas dans les plans de sauvegarde.

Parmi les différents signataires de la lettre, s’y trouvent notamment la maire de Vénissieux Michèle Picard, le maire de Neuville-sur-Saône Eric Bellot et le président du groupe Communiste et républicain à la Métropole de Lyon Pierre-Alain Millet.