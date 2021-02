Lyon : manifestation ce samedi pour soutenir les organisateurs de la rave-party du nouvel an en Bretagne

Plusieurs mouvements de soutien à la Maskarade, cette rave-party organisée à Lieuron en Bretagne pour le nouvel an, appellent à se mobiliser ce samedi en France pour soutenir les organisateurs. Plusieurs manifestations ont eu lieu ces dernières semaines partout dans le pays et ce samedi, certains manifestants se retrouveront dans les rues de Lyon.

Sur les réseaux sociaux, les organisateurs demandent notamment "l’arrêt des poursuites démesurées contre les participantes et participants du nouvel an, la restitution totale et immédiate du matériel n’ayant pas servi à Lieuron, le droit aux alternatives sociales et culturelles".

Lors de ce défilé, les manifestants seront accompagnés de chars sonorisés "afin de porter haut et fort la parole que l’on souhaite transmettre".

A noter qu’Onlymoov prévoit des perturbations dans le secteur dès midi.