Covid-19 : une étude sur l'efficacité à long terme des vaccins menée à Lyon

Il sera question "d'affiner la réponse immunitaire et l'efficacité de plusieurs vaccins contre la Covid-19, sur différentes classes d'âges et en fonction des antécédents d'infection par le virus". Les vaccins Pfizer-BioNtech et Moderna seront concernés par cette étude.

Ces essais seront à l'hôpital de la Croix-Rousse et à l'hôpital Lyon Sud, précisent les HCL dans un communiqué. Pour cela, 30 volontaires n'ayant jamais été infectés par le SARS-CoV-2 vont être inclus dans l’essai évaluant le vaccin Moderna, et 30 autres pour le vaccin Pfizer. Des visites de suivi, composées d'examen clinique et de prélèvements biologiques, seront ensuite menées, un mois plus tard, puis à 6, 12 et 24 mois.

"L'objectif sera d'évaluer les réponses immunitaires contre le Covid-19 en fonction des classes d’âges (18-45 ans vs 65-74 ans vs + de 75 ans) et en fonction de la présence ou non d’antécédents de Covid-19", expliquent les HCL, qui recherchent des volontaires de plus de 75 ans. Pour cela, il suffit de se préinscrire sur le site www.covireivac.fr et de remplir un premier questionnaire de santé.

Au total, près de 25 000 volontaires vont participer à ces essais cliniques dans toute la France.

"Même si ces vaccins ont déjà bénéficié d’une autorisation de mise sur le marché, la poursuite des travaux de recherche permettra de progresser dans leur développement ; d’identifier les plus efficaces ; les mieux tolérés ; les mieux adaptés à certains types de population ; les plus faciles à administrer ou encore les moins chers à produire", indiquent les HCL.