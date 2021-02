Menus sans viande dans les cantines de Lyon : "ce n’est pas aux enfants de subir" selon Laurent Wauquiez

Alors que le ministre de l’Agriculture a saisi le préfet du Rhône pour contrer la décision du maire Grégory Doucet, Laurent Wauquiez y va de son petit commentaire. Sur les réseaux sociaux, le président LR de la Région Auvergne-Rhône-Alpes estime que ce dossier "dit beaucoup d’une certaine conception de l’action politique".

"D’abord, il y a une forme d’hypocrisie. Au lieu d’assumer clairement le fait de dire "nous voulons imposer aux enfants de ne pas manger de viande", on prend prétexte de la crise sanitaire. Cette hypocrisie, qui fait avancer masquée une approche idéologique, est particulièrement choquante quand il s’agit d’enfants. L’épidémie a bon dos. La Région gère des centaines de cantines et nous sommes parfaitement capables de servir de la viande tout en organisant les flux d’élèves. La deuxième surprise, c’est l’absence totale de concertation avec les familles. Ceux qui brandissent aisément la concertation et la participation quand il s’agit de soutenir une ZAD ou de s’opposer à tel ou tel projet avancent soudain sans la moindre discussion avec les familles, qui sont pourtant les premières concernées", écrit Laurent Wauquiez.

Pour le président de Région, "il y aurait pourtant bien d’autres sujets à traiter : mettre en place des circuits courts avec les agriculteurs, supprimer les produits qui sont à contre-saison, travailler à l’éducation alimentaire des enfants, éviter les viandes élevées à l’étranger. Mais non, encore une fois, les décisions sont dictées par une vision extrémiste de la société. Chez les Verts, le problème ce n’est pas l’écologie, c’est l’extrémisme".

Alors que la rentrée se prépare également dans les lycées, Laurent Wauquiez cherche à rassurer les adolescents et leurs parents : "nous continuerons évidemment à offrir le choix à nos enfants, avec des menus diversifiés et de la viande provenant de notre Région. La crise sanitaire impose de s’adapter, mais ce n’est pas aux enfants de subir cette adaptation. C’est à nous, au contraire, de tout faire pour les protéger dans cette période".