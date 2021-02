Menus sans viande à Lyon : "stop au carnage des mairies vertes", réclame la Confédération de la Boucherie

Une décision de Grégory Doucet qui fait polémique dans tout le pays, alors que le maire écologiste se défend de toute idéologie vegan, rappelant que c'est pour se répondre au protocole sanitaire réclamé par l'Education nationale qu'il bannit la viande, trop longue à préparer et servir, des cantines.

Alors que les agriculteurs manifestent devant l'Hôtel de Ville, la Confédération de la Boucherie-Charcuterie s'est fendue d'un communiqué. "Mairies vertes : stop au carnage", réclame son président Jean-François Guihard. "Dans la ville de Bocuse et place forte de la charcuterie française, la Mairie préfère, par clientélisme, priver les enfants de viande, et pour certains issus de milieux modestes, du seul repas équilibré de la journée. Il est du devoir de nos élus de garantir aux enfants une alimentation adaptée à leurs besoins nutritionnels. Les artisans bouchers-charcutiers militent depuis toujours (et n'ont pas attendu les idéologues de la Mairie de Lyon) pour une alimentation de qualité, saine, variée et de saison. La viande fait partie de cet équilibre alimentaire", poursuit la Confédération de la Boucherie, qui dénonce "une insulte à l'ensemble des professionnels de la filière qui ont été mobilisés tout au long de la crise sanitaire pour nourrir les Français".