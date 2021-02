Régionales 2021 : sous la fenêtre de Laurent Wauquiez, Fabienne Grébert présente ses chefs de file écologistes

Ce jeudi matin, Fabienne Grébert a présenté ses chefs de file pour les prochaines élections régionales, au pied de l'Hôtel de Région dans le 2e arrondissement de Lyon, sous le bureau de l'actuel président LR de la Région, Laurent Wauquiez. "Nous avons choisi d'être ici pour montrer que nous sommes prêts à prendre notre place ici et dans tout le territoire. Notre objectif est tout près. Notre potentiel est important", a déclaré la candidate à la Région, cheffe de fil en Haute-Savoie.

L'objectif des écologistes reste toujours le même : "faire tomber Laurent Wauquiez". Sur cette liste, des visages peu ou pas connus du grand public, ni pour les suiveurs de la politique régionale, mais visiblement cela ne semble pas être un problème pour les Verts : "Ce collectif est notre plus grande force. Face au pouvoir vertical de Monsieur Wauquiez, nous savons que notre force est le collectif. Les gens le savent. Ces visages font enfin rentrer la Région dans le 21e siècle", a ajouté Fabienne Grébert.

Pour le Nouveau Rhône, Cécile Michel conduira la liste écologiste. "Il faut agir et prendre avec responsabilité les enjeux d'aujourd'hui et de demain. Il faut faire reculer le dérèglement climatique et combler le fossé des inégalités. Il faut agir avec conviction", a-t-elle expliqué lors de sa présentation. Du côté de la Métropole, Pascale Bonniel Chalier, ancienne élue à la Ville sera candidate.

Bien évidemment, Fabienne Grébert est revenue sur la possible alliance à gauche pour cette échéance électorale. "Nous voulons une alliance qui soit exemplaire, qui donne le sourire, qui élève, qui donne de l'espoir, une alliance qui nous fera gagner. Je travaille à un rassemblement de toutes les forces de gauche et écologistes qui veulent faire tomber Laurent Wauquiez. Ce rassemblement ne se fera pas au rabais", a-t-elle précisé, sans donner plus de précision.

Une partie des 4000 signataires de l'appel écologiste se sont montrés favorables pour une alliance, à condition que l'écologiste reste la candidate à la présidence. Il y a quelques jours, Najat Vallaud-Belkacem (PS) a annoncé que sa décision de se présenter ou non allait probablement être officialisée dans les prochains jours, mais qu'elle souhaitait faire de cette élection un "laboratoire de l'union" en vue de 2022. Reste à savoir s'ils seront de bons physiciens.

Les candidats de Fabienne Grébet dans la région :

Ain : Maxime Meyer (non encarté)

Allier : Anne Babian Lhermet (EELV)

Ardèche : Florence Cerbaï (EELV)

Cantal : Natacha Muracciole (EELV)

Drôme : Olivier Royer (EELV)

Isère : Myriam Laïdounis-Denis (EELV)

Loire : Olivier Longeon (EELV)

Haute-Loire : Renaud Daumas (non encarté)

Puy-de-Dôme : Grégoire Verrière (Génération.s)

Nouveau Rhône : Cécile Aubert Michel (EELV)

Métropole de Lyon : Pascale Bonniel Chalier (EELV)

Savoie : Claudie Léger (non encartée)

Haute-Savoie : Fabienne Grébert

B.B.