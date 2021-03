Régionales 2021 : Andrea Kotarac tête de liste du Rassemblement National en Auvergne-Rhône-Alpes

Ce n’est que ce mercredi soir qu’Andrea Kotarac, dont le nom circulait pourtant depuis des mois, a été désigné comme tête de liste du Rassemblement National pour les élections régionales 2021 en Auvergne-Rhône-Alpes. L’ancien insoumis a été préféré à Alexis Jolly et Isabelle Surply.

"Merci à Marine Le Pen et à l’ensemble des membres du bureau exécutif du RN de m’avoir désigné tête de liste pour Auvergne-Rhône-Alpes. J’ai appelé les deux autres candidats Isabelle Surply et Alexis Jolly pour leur exprimer ma volonté de travailler ensemble à la victoire", a réagi Andrea Kotarac sur les réseaux sociaux.

Ancien conseiller régional, le Lyonnais avait démissionné par respect pour ses électeurs de gauche après être passé dans le camp frontiste. Le voilà donc en piste pour défier Laurent Wauquiez. Dans le dernier sondage recueillant les intentions de vote des électeurs d’Auvergne-Rhône-Alpes, il avait été testé et récoltait en novembre 20% des voix, contre 31% pour le président sortant.

Reste à savoir si son profil, encore rejeté par une frange des électeurs du RN, sera le bon pari pour espérer accrocher le second tour du scrutin et faire au moins aussi bien que Christophe Boudot en 2015, qui dispose aujourd'hui d'un groupe d'opposition de 31 élus. Le piètre score d'Andrea Kotarac aux métropolitaines 2020 (7,67% des voix, aucun élu) est encore dans toutes les têtes.