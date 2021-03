Lyon : LDLC débloque 200 000 euros pour aider le secteur culturel

Le groupe d'informatique et d'high-tech a décidé d'apporter un soutien financier au secteur culturel lyonnais. Le Théâtre des Célestins, l’Opéra de Lyon, le festival des Nuits de Fourvière et l’Auditorium de Lyon ont chacun reçu de la part du groupe la somme de 50 000 euros. Ce mécénat est conclu pour une durée d'un an.

"L’art est essentiel à Lyon. Dans le contexte dans lequel nous évoluons tous, il était indispensable pour nous d’apporter notre aide aux secteurs économiques qui souffrent durablement de la crise actuelle. Le monde de la culture, à l’arrêt depuis des mois, a besoin du soutien d’entreprises qui, comme le Groupe LDLC, ont la chance de bien s’en sortir. A travers ces dons, nous essayons d’apporter une petite pierre à l’édifice. Comme tous, nous avons hâte de revoir performer nos artistes et d’aller les applaudir à tout rompre", a déclaré le président du groupe Laurent de la Clergerie.