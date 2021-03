Top 14 : victoire importante du LOU Rugby face à Bayonne (20-28)

Les Lyonnais se sont imposés 28 à 20 sur la pelouse de Bayonne ce samedi soir. Grâce à cette victoire, les Rouges et Noirs ne se font pas distancer dans la course au top 6 et mettent la pression à Toulon qui joue ce samedi soir sur la pelouse du Racing 92.

Le LOU a globalement dominé cette rencontre, même si les Rhodaniens ont eu énormément de mal à trouver la faille face à une défense de Bayonne extrêmement bien regroupée. Un essai des Bayonnais en fin de partie a relancé le match, mais les hommes de Pierre Mignoni ont su très bien régir en inscrivant l’essai de la victoire grâce à Pierre-Louis Barassi à la 75e (20-28).

Les Lyonnais ont désormais trois semaines à domicile, contre Toulon. Un match qui pourrait valoir très cher…