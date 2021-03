Lyon : grâce aux dons des entreprises, les Frères Barbet vont distribuer 1700 repas aux étudiants

Claude et Julien Barbet ont lancé un appel le 20 février dernier aux entrepreneurs qui voulaient financer des repas pour les étudiants en difficultés. Moins d'un mois plus tard, les deux restaurateurs de Vourles, Oullins et Brignais ont récolté plus de 24 000 euros pour distribuer gratuitement 1700 repas aux jeunes en difficulté.

Dès ce samedi, 200 menus d'une valeur de 14,50 euros l'unité seront distribués à l'hôtel Ibis de la gare Part-Dieu dans le 3e arrondissement de Lyon, de 11h30 à 14h. Un lieu facilement accessible en transports en commun pour les jeunes.

Pour pouvoir profiter d'un repas, il suffit de réserver sur une plateforme et de présenter sa carte étudiante au moment de récupérer son déjeuner.

Pour cette première distribution, les restaurateurs proposent une viande (suprême de volaille avec une sauce moutarde et des pommes de terre rustiques) ou un poisson (linguine au saumon et crème d'aneth). Pour le dessert, les étudiants ont le choix entre une verrine chocolat-caramel ou spéculoos ou encore un moelleux au citron et son coulis de fruits rouge.

L'opération doit se renouveler les prochains samedis pour distribuer les autres repas.