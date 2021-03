Lyon : une manifestation contre la loi Sécurité Globale interdite ce mardi

A Lyon, l'action des militants a été interdite.

Selon le collectif Non à la loi Sécurité Globale, la préfecture du Rhône "a purement et simplement pris un arrêté interdisant la marche aux flambeaux déclarée pour ce mardi entre le Palais de Justice et la Préfecture".

Pour les services de l'Etat, cette manifestation "serait de nature à troubler l'ordre public". "Dans la litanie des allégations que contient l’arrêté d’interdiction, étonnamment pas un mot sur le rassemblement de samedi dernier. Se serait-il trop bien déroulé aux yeux des autorités pour servir d’exemple là où les violences de toutes parts viennent au contraire quasi systématiquement reléguer nos revendications au second plan ?", s'interroge le collectif dans un communiqué.

Les anti-Loi sécurité globale ne baissent cependant pas les bras. Ils appellent à rejoindre les marches Vérité et Justice ce samedi, dans le cadre de la journée internationale contre le racisme et les violences policières.