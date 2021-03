Suspension du vaccin AstraZeneca : "en un coup de parole, on fout tout en l'air", selon l'URPS médecins libéraux Auvergne-Rhône-Alpes

L'Agence Européenne du médicament s'est dit ce mardi "fermement convaincue des bénéfices du vaccin AstraZeneca", au lendemain de l'annonce par la France de la suspension du vaccin britannique.

A Lyon, l'URPS Médecins Libéraux Auvergne-Rhône-Alpes regrette le choix du gouvernement. Selon son président, le Dr Pierre-Jean Ternamian, cette décision risque de dissuader les gens d'aller se faire vacciner : "Bien évidemment que les gens vont refuser de se faire vacciner. Si on veut une lutte victorieuse contre le virus et ses variants, il faut une vaccination à hauteur de 95%, et non plus 70% comme on le pensait avant, mais on n'en prend pas le chemin".

Selon le président de l'URPS Médecins Libéraux, "on vient de griller une campagne vaccinale sur un principe de précaution alors que le bénéfice-risque poussait à vacciner" : "En attendant, 300 personnes meurent chaque jour en France, ce sont de vrais décès. Ce ne sont pas 30 cas hypothétiques d'effets secondaires sur l'Europe", insiste le Dr Pierre-Jean Ternamian.

"On nous explique qu'on est en guerre, qu'on doit vacciner. On nous mobilise le matin, le soir, le week-end. On fait des trésors d'organisation, et en un coup de parole, on fout tout en l'air", regrette l'URPS.

La France pourrait reprendre jeudi la campagne de vaccination avec l'AstraZeneca. Une fois que l'Agence Européenne aura rendu son rapport officiel sur les possibles effets secondaires du vaccin, accusé notamment de troubles de la coagulation.

F.L.