Anne Brugnera : "Astrazeneca : ça a eu un effet sur la réflexion des Français"

Anne Brugnera, pour le gouvernement, a été impliquée dans la lutte contre la précarité étudiante, exacerbée l'an dernier : "Le 2e confinement a été très compliqué pour eux. Le tout-distanciel a été compliqué, certaines universités n'étaient pas prêtes et certains étudiants n'avaient pas le matériel", rappelle la députée lyonnaise.

Ainsi, des lignes d'écoute, des embauches de psy pour les universités et le chèque psy qui permet de se faire rembourser trois séances chez le psychologue ont été lancés par l'Etat. "Les jeunes rebondissent assez vite, ils ont besoin d'une, deux ou trois séances pour faire le point", indique Anne Brugnera.

Concernant la campagne de vaccination française qui fait pâle figure comparée à celles d'autres pays, Anne Brugnera estime que la France n'a pas à rougir : "C'est plus long parce que les personnes âgées, il faut les accompagner, les aider, leur expliquer, obtenir leur consentement. La famille est sollicitée, elle n'est pas toujours à proximité". La parlementaire reconnaît que l'arrêt temporaire de la vaccination avec AstraZeneca a eu "un effet sur la réflexion des Français. Donc nous allons marquer un contretemps mais nous allons rattraper tout ça avec les nouveaux vaccins qui arrivent et notamment le Janssen et le Johnson & Johnson".

