Lyon : des étudiants de Sciences Po réclament l'exclusion de la Licra d'une semaine contre l'antisémitisme

Dès ce mardi, des vidéo-rencontres seront organisées avec des intervenants. Et notamment une prévue avec la Licra.

Sauf qu'un syndicat étudiant, Solidaires en l'occurrence, est vent debout contre la participation de la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme. Et ce, "en raison de nombreuses ambiguïtés la concernant vis-à-vis de son rapport à l'islamophobie ainsi qu'à la laïcité". "Nous estimons que la lutte contre l'islamophobie, l'antisémitisme, la négrophobie, ou toute autre forme de racisme doit être une priorité, et qu'à ce titre, les institutions comme Sciences Po Lyon, doivent s'entourer de collectifs et associations dont le travail se montre à la hauteur de la lutte. La Licra n'en fait pas partie", conclut le communiqué de Solidaires étudiants IEP, cosigné avec le collectif Pamplemousse.

Dans un tweet, la Licra a répondu : "Après avoir voulu censurer la pièce de Charb, après après organisé des formations en non-mixité "raciale", après avoir mis en accusation un intervenant de la Licra dans un lycée, le syndicat Union Solidaires veut interdire le pluralisme à Sciences Po Lyon. Nous ne céderons rien !"