Agriculteurs en colère : des centaines de tracteurs vont converger vers Lyon ce jeudi

Plusieurs centaines de tracteurs, venant du Rhône, de la Loire, de l'Isère mais aussi de la Drôme et de l'Ardèche, vont converger vers le centre-ville.

A l'appel de la FDSEA et des Jeunes agriculteurs, les manifestants vont emprunter les grands axes routiers et autoroutiers de l'agglomération lors d'une opération escargot qui les mènera vers la Place Bellecour. De fortes perturbations sont notamment attendues sur l'A43, l'A42, l'A6, l'A7 et l'A89 de 7h à 10h, puis à partir de 15h. Dans le détail, les convois partiront de la Tour de Salavagny à partir de 9h30, de Chasse-sur-Rhône à partir de 10h15, de Beynost à 9h15 et de Brignais à 10h.

Les agriculteurs entendent dénoncer la non-application de la loi Egalim ainsi que la réforme de la Politique agricole commune.

Entre 200 et 300 tracteurs devraient participer à cette manifestation.