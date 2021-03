Grégory Doucet à la manifestation pour le climat à Lyon : le maire de Bron "enrage"

Il faut dire que défiler avec plus de 4000 personnes au 2e jour de confinement, ça ne passe pas pour certains élus.

Après Georges Képénékian, ancien maire de Lyon, qui évoquait pour LyonMag un "scandale d'irresponsabilité", c'est au tour de Jérémie Bréaud, maire LR de Bron, de s'émouvoir du comportement de l'élu écologiste.

"Comme de très nombreux collègues maires, je suis confronté depuis le début de la crise à une législation très stricte dès qu'il s'agit d'organiser une manifestation sur la voie publique. En clair, il n'est quasiment plus possible de monter quoique ce soit, dommage pour le lien social... C'est pour cela, quand je vois se pavaner le Maire de Lyon en début de cortège d'une manifestation de plus de 4 000 personnes, j'enrage ! J'enrage pour moi, mais surtout pour mes concitoyens qui ne peuvent pas retrouver les évènements populaires comme on les aime", écrit Jérémie Bréaud sur Facebook.

"Y aurait-il deux poids deux mesures ? Non, en fait je crois qu'ils se sont installés dans une position de toute puissance. Nous savons tous que depuis leur élection, ces élus écolos de Lyon veulent nous imposer leur modèle de société et je ne parle même pas ici de leur ridicule position envers le Tour de France, la Patrouille de France, le sapin de Noël ou la viande dans les cantines. Le pouvoir n'appartient pourtant à personne...nous ne sommes que de passage", conclut l'édile brondillant.