Agressions sexuelles à l’ENS de Lyon : une enquête demandée par le gouvernement

La semaine dernière, France Info et Mediacités relayaient des cas de violences sexuelles au sein de la prestigieuse école. Ce qui était dénoncé par les étudiants et les syndicats, c’était le manque d’action de l’administration et le déni de la direction face aux accusations. Les lanceurs d’alertes s’appuyaient également sur une enquête interne réalisée par la CGT-ENS en 2019.

C’est donc désormais l’Inspection Générale de l’Education, du Sport et de la Recherche (IGESR) qui sera en charge de l’affaire. En diligentant cette enquête, le ministère de l’Education espère identifier "les mesures qui sont concrètement mises en œuvre en matière de lutte contre les violences sexistes et sexuelles", selon des propos recueillis par France Info.

Les résultats de l’enquête devraient permettre à l’IGESR de "formuler des recommandations à l’établissement".