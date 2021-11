Journée de lutte contre les violences faites aux femmes : une manifestation devant l'ENS Lyon ce jeudi

L'intersyndicale CGT, SUD, SNESUP-FSU et Echarde appelle à un rassemblement à 17h sur le parvis René Descartes, alors que 27 cas d'agressions sexuelles et de viols ont été recensés au sein de l'école en quatre ans. Les syndicats entendent surtout dénoncer la gestion de ces affaires par la direction de l'ENS, pointant du doigt le manque de sanction, l'absence de plan de prévention et de protection des victimes et de protection des victimes ainsi que la non-application du code du travail en matière de droits et de lutte contre les violences et le harcèlement.

"Nous interpellerons la gouvernance de l'ENS de Lyon pour dire que ces étudiantes ont droit à la justice, à la vérité, à la réparation afin que ces violences ne se répètent plus", indique l'intersyndicale dans un communiqué.