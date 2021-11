Vinciane Brunel-Vieira (EELV) : "MeToo Politique : il faut des engagements fermes des partis"

Avec une dizaine d'élues et collaboratrices lyonnaises, Vinciane Brunel-Vieira a signé dans Le Monde un appel à écarter de la vie politique les hommes auteurs de violences sexuelles et sexistes. "On ne va pas assez loin, il faut des engagements fermes des partis", martèle l'élue métropolitaine EELV.

Dans cette tribune, il est notamment réclamé que les candidats à la présidentielle accusés de ces faits ne puissent pas se présenter. A savoir François Asselineau, Eric Zemmour et Jean Lasalle. "On a un devoir d'exemplarité. Il y a une accumulation de témoignages qui pose question. Il faut un signal fort", poursuit Vinciane Brunel-Vieira, qui se félicite de voir que chez EELV, "on a mis en place des commissions internes" sur le sujet, notamment depuis l'affaire Denis Baupin.

"On se retrouve avec des personnalités qui avancent dans leur vie politique sans être inquiétées malgré des témoignages qui s'accumulent", regrette-t-elle.

