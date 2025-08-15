Classement des meilleures universités du monde : Lyon stable mais toujours à la traîne

Les Etats-Unis restent largement devant le reste de la concurrence, avec les trois premières places occupées par Harvard, Stanford et MIT. Le reste du top 10 est composé uniquement d'établissements américains, sauf Cambridge (4e) et Oxford (6e), représentants britanniques.

La première université française reste Paris-Saclay, 13e, qui perd une place par rapport à 2024.

Lyon ne parvient toujours pas à se tailler la part du lion dans ce classement, puisque ses deux représentantes stagnent depuis des années. L'Université Lyon 1 Claude-Bernard se classe, comme l'an dernier, dans la fourchette de la 201e place à la 300e. Tandis que l'Ecole Normale Supérieure (ENS) de Lyon reste également dans la fourchette 301e-400e.

Lyon n'a même pas le luxe d'afficher en son sein le premier établissement de la région Auvergne-Rhône-Alpes, puisque c'est l'Université Grenoble Alpes qui occupe cette place, avec un classement 151-200, en chute libre par rapport à 2024.

Le classement de Shanghai, officiellement appelé Academic Ranking of World Universities (ARWU), est un palmarès annuel créé en 2003 par l’université Jiao Tong de Shanghai, en Chine. Il évalue plus de 2500 établissements dans le monde, mais ne publie que les 1000 premiers, en se basant sur des critères académiques et scientifiques : nombre de prix Nobel et médailles Fields parmi les anciens élèves ou le personnel, articles publiés dans Nature ou Science, volume de publications indexées et citations, ainsi que performances par rapport à la taille de l’établissement.

Ce classement, très influent, est souvent utilisé comme référence pour comparer l’excellence académique des universités à l’échelle internationale.