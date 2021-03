Maryll Guilloteau : "Redonner un peu plus de dynamisme à la fédération LR du Rhône"

En charge du Sport, de la Culture et de la Jeunesse dans le 2e arrondissement, Maryll Guilloteau passe ses journées à "accompagner les associations dans cette crise. Elles ont des problèmes de structure, d’argent et cherchent des locaux et de nouvelles idées pour continuer à travailler".

Elle travaille également sur l’organisation de Tout le monde dehors et de la Fête de la Musique avec la mairie centrale. Concernant l’évènement phare du 21 juin, "certains lieux seront clos, barriérés, avec une entrée et une sortie définitive avec un gardien. Les gens seront malheureusement assis avec une distance entre chaque siège".

Dans quelques jours, les militants LR voteront pour leur président de fédération dans le Rhône et la Métropole de Lyon. Maryll Guilloteau soutient le challenger Jérôme Moroge : "Alexandre Vincendet a fait un très bon travail à la fédération, mais pour redonner un peu de dynamisme, c’est l’occasion de changer de président. La fédération peut retrouver un peu plus ses militants. (…) Ce n’est pas une grande division cette élection. Au contraire. On va tous se retrouver après car on a les élections régionales, départementales puis la présidentielle".

