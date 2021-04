Manifestation antifasciste interdite à Lyon : "La préfecture cède son autorité à l'extrême-droite", selon les organisateurs

Le préfet du Rhône a décidé ce vendredi d’interdire la manifestation contre "les violences de l’extrême-droite" prévue ce samedi à Lyon. Les manifestants devaient se retrouver suite à l’attaque de la librairie anarchiste La Plume Noire il y a deux semaines.

Dans un communiqué, le collectif "Fermons les locaux fascistes", ainsi qu’une intersyndicale départementale (CGT, Solidaires, CNT, UNEF…), dénoncent "la violence et le mépris avec lequel nous sommes traités". "Mercredi, la préfecture a imposé dans un premier temps un changement d'itinéraire par rapport à celui déposé. Après un rendez-vous, les organisateurs ont fait le choix d’un parcours alternatif, déplaçant le départ de Terreaux à Manufacture des Tabacs. L'avant-veille du jour de la manifestation, la préfecture interdit la manifestation. La personne ayant accepté d'être le contact des policiers a même reçu une visite d'agents en uniformes à son domicile à près de 23h !", expliquent les organisateurs. Selon eux, "la préfecture cède son autorité à l’extrême-droite".

"Pour nous, pour nos soutiens, organisations ou individuels, pour les habitants des Pentes de la Croix-Rousse et toutes les personnes souhaitant affirmer haut et fort que les fascistes doivent être combattus, nous n'en resterons pas là. Nous souhaitons pouvoir nous rassembler, échanger, et surtout rappeler que les fascistes n'ont pas leur place, ni ici ni ailleurs, et qu'il est urgent de fermer leurs locaux lyonnais", conclut le communiqué.

Une conférence de presse est prévue ce samedi en début d’après-midi, à 14 heures, devant l’Opéra de Lyon, pour faire un point sur la situation.