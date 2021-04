Lyon : la manifestation antifasciste prévue samedi interdite par la préfecture

Cela faisait notamment suite à l’attaque de la librairie anarchiste La Plume Noire dans le quartier de la Croix-Rousse il y a dix jours. L'opération avait été attribuée à des militants d'extrême-droite.

La manifestation est finalement interdite par voie d’arrêté. "Compte tenu du contexte sanitaire et de la tension qui règne actuellement entre les groupuscules d’ultra-gauche et d’ultra-droite, cette manifestation présente des risques de troubles graves et avérés à l’ordre public et des mouvements de foule, voire des affrontements entre opposants idéologiques", justifie la préfecture du Rhône.

Un arrêté a également été pris interdisant les manifestations pour la journée de samedi de 6h à 19h dans un périmètre incluant la Presqu'île et le Vieux-Lyon.