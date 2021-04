Lyon : les deux organisateurs de la fête sauvage seront jugés fin avril

Ce vendredi, on apprenait que les deux frères qui avaient organisé ce rassemblement s'étaient rendus à la police. Le parquet de Lyon indique ce samedi que les deux hommes, âgés respectivement de 22 et 26 ans, ont été déférés.

En garde à vue, ils ont expliqué être co-présidents d'une association culturelle dénommée EX TERRE, qui vise à soutenir la musique et la culture. Ils ont également reconnu avoir diffusé mardi dernier, en début d'après-midi, une invitation à "un apéro sonore sur les quais de Saône" sur Instagram.

Les deux suspects seront présentés au tribunal correctionnel de Lyon le 27 avril prochain. Ils seront jugés pour "mise en danger de la vie d’autrui et organisation d’un rassemblement interdit sur la voie publique dans une circonscription territoriale en état d’urgence sanitaire et devant faire face à l’épidémie de Covid-19". Ils encourent une peine d'un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende.

En attendant le jugement, les deux mis en cause ont été placés sous contrôle judiciaire avec interdiction d'exercer "l'activité sociale à l'occasion de laquelle les infractions ont été commises", précise le parquet.

A noter que l'association fait également l'objet de poursuites.