Lyon : les jeunes appellent à se mobiliser pour leur avenir ce jeudi

Après de nombreuses actions de la part des étudiants, plusieurs organisations comme l’UNEF Lyon et Jeunes Générations de Lyon appellent l’ensemble des jeunes à se mobiliser ce jeudi pour faire entendre les revendications de la jeunesse.

Leur objectif étant de dénoncer l’inaction du gouvernement qui "refuse d’écouter les revendications légitimes des organisations étudiantes, lycéennes et de jeunesse », malgré les avertissements « sur la détresse psychologique des jeunes et le manque de perspective face à l’avenir".

Les organisations dénoncent également les mesures mises en place par le gouvernement qui ne sont "pas à la hauteur" ainsi que l’annonce du nouveau confinement qui ne présente pas de plan d’urgence pour la "nouvelle génération".

Parmi leurs revendications il est demandé un plan d’urgence de 1,5 milliard d’euros contre la précarité étudiante, avec une augmentation des bourses et des APL. Mais aussi la réouverture des universités à 50% avec les moyens économiques et humains nécessaires. D’autres revendications sur l’emploi des jeunes et pour les lycéens sont également demandées.

Le 16 mars dernier, des milliers de jeunes partout en France, sont descendus dans les rues pour dénoncer "l’inaction du gouvernement" face aux appels de la jeunesse.