Jean-Charles Kohlhaas (EELV) : "Téléphérique à Lyon : nous ne gouvernons pas par sondage"

Le Sytral a récemment inauguré la ligne de tramway, le T7, qui relie Vaulx-en-Velin au Groupama Stadium. Et la crise sanitaire fait qu'elle fonctionne presque à vide quotidiennement. Pour 2 millions d'euros annuels de frais de fonctionnement. "Les investissements étaient déjà faits, se défend Jean-Charles Kohlhaas. Plutôt que de l'arrêter avant de le tester, nous avons décidé de le mettre en route et de juger sur pièce. On va attendre la sortie de crise pour voir. Mais s'il ne démarre pas, on le remettra bien évidemment en question".

Pour le vice-président de la Métropole chargé des Transports, il sera difficile d'imaginer Lyon reprendre la main sur le Rhône et la Saône avec des transports fluviaux : "C'est compliqué à organiser. Aujourd'hui, ce n'est pas pertinent car il y a un problème de vitesse maximale à respecter. On est limité à 12km/h donc le temps de parcours Vaise-Confluence est plus long qu'à vélo".

Jean-Charles Kohlhaas peut donc se concentrer sur le dossier brûlant du téléphérique, avec la mairie de Sainte-Foy-lès-Lyon vent debout. Une partie de la population ne veut pas également du tracé imaginé par les élus écologistes. "On ne dirige pas une collectivité en demandant aux habitants par sondage s'ils sont pour ou contre un projet. On les informe, on discute, on débat et ensuite on décide. C'est ça la démocratie. Nous, on ne gouverne pas par sondage", conclut Jean-Charles Kohlhaas.



