SNCF : des travaux de maintenance sur les lignes de tram-train au départ de Lyon

La gare Saint-Paul - Lyonmag.com

Des opérations de maintenance seront effectuées les 12, 13 et 15 avril sur les lignes de tram-train entre Lyon Saint-Paul et Sain Bel et entre Lyon Saint-Paul et Brignais.













Il s'agira de vérifier les caténaires, préparer les voies aux montées de températures liées à l'été et inspecter les ouvrages d'art. Lors de ces travaux, les trains des lignes 21 et 22 seront remplacés par des autocars entre 9h et 16h.