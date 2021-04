Lyon : des policiers malmenés par des antifascistes dans une manifestation 

Les militants reviennent sur une manifestation qui s’est déroulée le 4 février dernier dans la capitale des Gaules, et qui avait pour mot d’ordre "pour un monde plus juste et plus solidaire". Parmi les manifestants ce jour-là, des policiers municipaux de la Ville de Lyon, descendus dans la rue avec une pancarte sur laquelle on pouvait lire "policiers en colère". Un bout de carton sur lequel des autocollants CGT avaient également été disposés.

Arrivés devant la Manufacture des tabacs, les policiers affirment avoir été réquisitionnés pour tenir la banderole de tête, aux côtés de membres de l’intersyndicale. Alors que le défilé est lancé, la pancarte "attire les curieux" selon la CGT : "on nous demande si nous sommes vraiment des policiers. Nous répondons en riant "oui, on est de la police municipale de Lyon, donc des agents territoriaux comme vous ". "

Mais un peu plus loin, sur le quai Gailleton, la situation se tend soudainement : "l’heure n’est plus à la rigolade. Un groupe de six jeunes, pulls noirs, capuches noires […] lancent des regards noirs et s’approchent en criant "c’est une honte que vous soyez là ! ". Suivront des insultes alors qu’un activiste s’approche pour coller un autocollant "antifasciste" sur la pancarte des policiers municipaux. "Nous réussissons à le décoller mais le groupe s’agite, nous menace, veut en venir aux mains", affirment les fonctionnaires. Les individus véhéments seront stoppés avant que la violence ne monte encore d’un cran.

"Voyant cela, les représentants des autres organisations syndicales se défilent : "on aurait dû discuter de votre présence à la banderole de tête. Nous décidons alors de quitter la banderole" détaille la CGT. Mais de nouveau, les choses empirent une fois arrivés sur la place Bellecour, "lorsqu’un jeune homme tente d’arracher la pancarte des mains d’une policière. Celle-ci tient bon, se débat, répète inlassablement en direction des énergumènes "on est ensemble, on est ensemble"." Des mots qui ne calmeront pas les jeunes qui "veulent en découdre", obligeant les forces de l’ordre à quitter les lieux.

Dans son communiqué, la CGT indique néanmoins que cet incident ne changera rien à leur engagement : "nous serons toujours présents pour faire entendre aussi la voix de cette police syndiquée, aux côtés de la CGT et qui refuse de laisser ce terrain à l’extrême droite".