Pancarte anti-téléphérique à Francheville : l'opposition "dénonce fermement l'attitude du maire", Michel Rantonnet répond

Dans un communiqué ce vendredi, l'opposition du maire à Francheville est revenue sur la volonté de Michel Rantonnet (LR) de sanctionner ceux qui ont déployé une pancarte anti-téléphérique sur la commune.

"Aujourd’hui, le sujet brûlant de la télécabine donne à Michel Rantonnet une nouvelle occasion de se comporter en despote, au mépris de tous les Franchevillois. Ce sujet a été posé comme un produit à la mode par ses défenseurs, dont Michel Rantonnet, pour se répandre et s’afficher dans les journaux", peut-on lire dans le texte de Vivre Francheville.

L'opposition "dénonce fermement l'attitude du maire" et va même encore plus loin en s'attaquant aux Républicains : "Alors qu’il a été enfin compris que la concertation est indispensable, le maire de Francheville joue néanmoins la partition de l’autocrate et bafoue la liberté d’expression. Il refuse toute opposition manifestée de telle façon qu’elle le fragilise encore plus. Il est isolé dans son propre camp. Les maires LR des communes voisines sont farouchement partis en guerre contre les télécabines. Il ne reste à Michel Rantonnet que d’œuvrer pour la majorité verte métropolitaine. Manifestement, le patron de LR, Alexandre Vincendet, ne parvient pas à mettre de l’ordre dans ses rangs", concluent les élus.

Mise à jour : Le maire Michel Rantonnet a souhaité apporter un droit de réponse au communiqué de presse de Vivre Francheville. Nous le publions in extenso : "La maire Michel Rantonnet : « Les Franchevillois ont été inspirés de ne pas confier les rennes de la ville à cette élue du conseil municipal de Francheville soutenant des causes qui s’affranchissent de la règlementation portant atteinte à l’harmonie visuelle de la commune …et qui est toujours inscrite sur les listes électorales de Caluire ! »."