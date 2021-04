Métropole de Lyon : 144 policiers supplémentaires seront déployés en 2021

On aurait pu croire que ces renforts seraient de 100 fonctionnaires/an. Mais ce mardi matin, la préfecture du Rhône a indiqué qu'en 2021, ce sont 144 effectifs de police nationale supplémentaires qui intégreraient les équipes du territoire lyonnais.

Dans le détail, 135 fonctionnaires intègreront la circonscription de sécurité publique de Lyon, qui intègre les communes proches de la capitale des Gaules hors zone gendarmerie, tandis que 9 policiers arriveront dans la circonscription de Givors et Grigny.

Pascal Mailhos précise à nouveau qu'il s'agit de "création nette", décorrélée des arrivées/départs.

"Chaque jour, ces femmes et ces hommes au professionnalisme remarquable et à l'engagement sans faille seront plus nombreux sur le terrain au contact de nos concitoyens. L'Etat est au rendez-vous de ses engagements. Parallèlement, le travail continue avec les maires et le Procureur de la République pour coordonner les actions décidées ensemble et ainsi, valoriser le rôle de chacun", a indiqué le préfet du Rhône dans un communiqué de presse.