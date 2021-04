Covid-19 : quel retour à l'école pour les élèves de Lyon et du Rhône ?

Après une semaine d'école à distance et deux semaines de vacances, les écoliers de Lyon et du Rhône font leur retour en classe ce lundi matin. Les collégiens et les lycéens devront encore patienter une semaine pour revoir leurs professeurs et leurs camarades. Pour eux, la rentrée aura lieu en distanciel ce lundi, avant la reprise le 3 mai en demi-jauge dans les lycées et pour les 4e et 3e du département.

Concernant les protocoles, ils seront stricts comme l'a fait savoir la semaine dernière Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Education. Comme avant les vacances, dès le premier cas de Covid-19, la classe sera fermée.

Par ailleurs afin de détecter au mieux les cas positifs, le gouvernement a fait le choix d'accélérer sa stratégie de dépistage. Dès cette semaine, 400 000 tests salivaires vont être déployés dans les écoles du pays.

De plus, près de 64 millions d'autotests ont été commandés pour préparer cette rentrée. Ils seront mis à disposition de tous les personnels qui travaillent dans l'Education nationale, mais aussi à tous les lycéens dès le 10 mai prochain.