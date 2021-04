Christian Têtedoie : "Il faut des écoles performantes qui forment des cuisiniers performants"

En septembre 2022, le château Lacroix-Laval sera transforé en CFAG (Centre de Formation des Apprentis de la Gastronomie). Et c'est le chef étoilé Christian Têtedoie qui pilote ce projet à destination des futurs talents de la cuisine française : "On va leur donner les clés de ce qui vont être les fondations pendant les trois ans qui vont suivre", note-t-il, avec la volonté de "leur donner l'envie de réussir et de rester des cuisiniers".

"C'est le premier centre de formation d'apprentis gastronomique qui est créé en France", se félicite Christian Têtedoie.

A cause du Covid-19 et de la fermeture des restaurants, beaucoup de personnel ne sera plus là pour la reprise. "On ne sait pas trop combien de personnes on va récupérer dans nos équipes", reconnaît le chef du restaurant éponyme.

"Les professionnels d'aujourd'hui n'ont pas vraiment le temps de faire de la formation. Donc il faut que l'on ait des écoles performantes qui forment des cuisiniers performants", conclut Christian Têtedoie.

