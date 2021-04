Réouverture des restaurants à Lyon : la Ville annonce la gratuité des extensions de terrasses

Alors que le calendrier du déconfinement a fuité en début d'après-midi, l'UMIH du Rhône et la Ville de Lyon avaient déjà prévu une conférence de presse pour présenter les mesures d'accompagnement des terrasses à Lyon.

"On nous avait demandé de ne pas évoquer le calendrier", confie Thierry Fontaine, président de l'UMIH du Rhône. Maintenant la date connue, celle du 19 mai, les restaurateurs ont trois semaines pour se préparer au mieux. L'UMIH du Rhône se "réjouit de ces annonces" et du travail effectué avec la Ville de Lyon. Dans les mesures annoncées ce jeudi notamment par les élus, les extensions de terrasses qui seront autorisées cette année, sans être facturées. Si un restaurateur en possède déjà une, l'extension pourra atteindre 50% de surface au maximum. "Un effort d'1,5 million d'euros pour la Ville", annonce Camille Augey, adjointe au maire de Lyon en charge de l'emploi et des commerces.

A moyen terme, la Ville travaille sur la possibilité d'ouvrir toute l'année ces terrasses sur stationnement, plus seulement lors de la période estivale. D'ici 2023, le règlement des terrasses devrait également être modifié.

Mais les craintes accompagnent également cette réouverture : "Il y a quand même un manque de logique. Toutes les terrasses devraient déjà être rouvertes. On va rouvrir au même niveau épidémique qu'au jour où nous avons fermé. C'est décevant. Je pense à tous ces établissements qui ne sont pas rentables. Les employés sont à bout, ils partent petit à petit. Cette date de réouverture accélère l'hémorragie. Maintenant que les dates sont posées, beaucoup lâchent avant la ligne d'arrivée. C'est une grosse inquiétude. Le gouvernement doit accompagner la profession pour pas que cet effet réouverture soit pire que la fermeture", explique Thierry Fontaine.

Pour ça, "il faudra être au rendez-vous, avec des employés formés. Aujourd'hui, c'est notre grande inquiétude, on n'est pas sûr d'avoir assez de monde. Les gens ne vont pas être indulgents pendant trois mois s'ils ne sont pas servis dans les temps. J'ai peur qu'on passe ces trois semaines de préparation à faire ces recrutements", ajoute-t-il.

La Ville veut garantir une réouverture "apaisée"

Au-delà de ces annonces techniques et financières, la Ville de Lyon travaille, notamment grâce à son conseil Lyonnais de Nuit, à la mise en place de la médiation sociale nocturne, qui sera expérimentée lors de cette réouverture. Des "chuteurs" (pour faire respecter le calme, ndlr) pourraient intervenir si des établissements venaient à le demander. "Il y a un compromis à trouver pour avoir une certaine tranquillité lors de ces réouvertures. C'est notre priorité. C’est dans un esprit de travail collaboratif que se trouvent les clés de la réussite d’une reprise apaisée de l’activité des lieux de convivialité", a conclu Mohamed Chihi, adjoint au maire en charge de la sûreté, de la sécurité et de la tranquillité.

B.B.