Bousculade mortelle en Israël : un jeune Villeurbannais parmi les victimes

Les faits se sont produits au mont Méron, lors d’un pèlerinage juif orthodoxe. Il s’agit de l’une des pires catastrophes de l’histoire du pays, qui reprenait peu à peu une vie d’avant-pandémie.

Le CRIF Lyon a annoncé qu’un jeune homme originaire de Villeurbanne faisait partie des victimes. Il avait quitté l’agglomération lyonnaise il y a quelques années pour s’installer en Israël.

Sur place, de nombreux morts restent pour le moment non identifiés. "En raison de l'entrée du shabbat et sur ordre du grand rabbin d'Israël, il n'est pas possible de poursuivre le processus" d'identification des corps, a précisé le ministère de la Santé israélien. Ce dernier reprendra samedi soir, à la fin du shabbat.