Gilles Courteix (Medef Lyon) : "Toutes les entreprises aujourd’hui, toutes activités confondues, ont des problèmes de recrutement"

Nouveau président du Medef Lyon-Rhône, Gilles Courteix arrive dans une période compliquée à cause de la crise sanitaire. Mais il évoque une "situation nuancée avec des entreprises qui ont bien tourné sur cette période-là de crise et des entreprises pénalisées car fermées. Et au milieu, on a l’économie qui se porte quand même pas trop mal". "Il y aura un effet rattrapage, les entreprises sont dans les starting-blocks", prédit-il, même s'il subsiste un problème pour trouver des collaborateurs : "C’est général. Toutes les entreprises aujourd’hui, toutes activités confondues, ont des problèmes de recrutement. Toutes".

Dans la Métropole de Lyon, les écologistes ont déjà pris des décisions fortes pour empêcher l'installation à outrance de bureaux en ville. Un choc pour le monde de l'entreprise ? "Pour l’instant il n’y a pas de conséquences, relève Gilles Courteix. Par contre, on est très vigilant sur ce qu’il va se passer. (…) Sur un territoire, si on veut que les gens trouvent de l’emploi, il faut que l’économie se porte bien. Le rôle d’une entreprise n’est pas d’embaucher mais de se développer, ce qui produira forcément le phénomène d’embauches. Si les entreprises régressent, les embauches aussi et le territoire va forcément s’appauvrir".

Les écologistes ont aussi promis de mettre le paquet sur la rénovation thermique, "un marché qui va porter" selon Gilles Courteix. "Mais il faudra aussi que la construction neuve, qui représente quand même 40% de l’activité du bâtiment, continue", conclut le patron du Medef local.

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.