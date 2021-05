Un nouveau directeur général pour la CCI Lyon Métropole

Ancien directeur d'Action Logement en Auvergne-Rhône-Alpes, Nicolas Bonnet aura la "mission de consolider le fonctionnement et le redéploiement de cette CCI nouvelle, d’affermir son influence dans sa mission de relais de l’intérêt économique général, et de développer une offre d’accompagnement des entreprises à la fois simplifiée et renforcée, dans un contexte sensible d’après-crise et de relance de l’activité", précise un communiqué de la CCI.

"Nicolas Bonnet arrive avec une solide expérience acquise au coeur de challenges mêlant étroitement le monde économique et les acteurs publics. Sa contribution sera déterminante à l’heure où notre CCI aborde la phase de consolidation de sa transformation en une organisation plus agile, plus performante et focalisée sur l’excellence du service à ses clients, entreprises, collectivités et individus, sur nos trois territoires", a notamment déclaré Philippe Valentin, le président de la CCI.

Nicolas Bonnet, lui, s'est dit "ravi de rejoindre la CCI Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne et de prendre la tête d’une équipe de collaborateurs et collaboratrices riche en expertises et en compétences, et qui s’est mise en ordre de marche de façon remarquable pour soutenir et accompagner les chefs d’entreprise depuis le début de la crise. Le challenge est maintenant de consolider, en lien avec l’ensemble de nos partenaires et avec l’ensemble des élus, notre action au bénéfice de la relance des entreprises et de la performance des territoires".