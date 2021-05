La Métropole de Lyon va indemniser les agriculteurs touchés par le gel

Des arbres qui sont malheureusement bien nus à cause de l'épisode de gel qui a frappé les agriculteurs, les arboriculteurs comme les viticulteurs de la métropole et de la région. En visite dans l'exploitation "Les Pommières", Bruno Bernard et son vice-président délégué à l'Agriculture Jérémy Camus, ont annoncé une aide de 400 euros par hectare cultivé pour les 27 exploitations arboricoles et les cinq exploitations viticoles du territoire. Des aides qui viennent s'ajouter à celles de l'Etat, mais aussi de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. "On est venu dire qu'on était là pour les soutenir moralement et financièrement. Notre objectif est de voter cette aide le plus vite possible, au mois de juin. Ce sera effectif dès cet été pour aider les agriculteurs", a affirmé Bruno Bernard.

"On est arrivé assez vite sur place pour vous voir et constater les 70%, 80 % de pertes. On a tout de suite construit un dispositif rapide, significatif, simple, pour aider dans un premier temps à passer cette première vague de difficultés. Le plus important aussi maintenant est la suite. Et l'augmentation de notre budget pour l'agriculture (10 millions d'euros ndlr) est très significatif", a de son côté déclaré Jérémy Camus.

Car les conséquences du gel sont terribles pour les agriculteurs. Sur cette exploitation, qui a une production diversifiée de fruits sur 10 hectares, les dégâts sont très importants : "On a 100% de pertes en pêches, en abricots, en prunes, en cerises. C'est un manque à gagner de 125 000 euros, sur un chiffre d'affaires de 400 000 euros. En pommes, qui est toujours le plus gros chiffre, on va avoir 20% à 30% de récolte, donc c'est encore 200 000 euros de perdus. Il va manquer beaucoup pour finir l'année. Donc bien évidemment les aides sont les bienvenues", explique Vincent Janod, un des deux associés (voir photo).

Pour les deux hommes, ces épisodes de gel interviennent au pire des moments. Ils viennent d'investir dans un atelier de transformation de fruits, tout neuf, à l'entrée d'Irigny. "On va espérer que les banques nous décalent le remboursement pour l'année à venir, car il ne va pas tourner à plein régime cette année. C'est dommage de payer un outil pour ne pas pouvoir s'en servir", a conclu le jeune arboriculteur.

B.B.