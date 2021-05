Régionales : Fabienne Grébert (EELV) se félicite de voir Laurent Wauquiez ne plus pouvoir "faire campagne avec les moyens de la Région"

Le président sortant de la Région donne ainsi l’occasion à l’écologiste Fabienne Grébert de le tacler dans un communiqué de presse acide. La candidate EELV estime que "la seule bonne nouvelle de la candidature officielle de Laurent Wauquiez, c’est qu’il ne pourra plus faire campagne officieusement, avec le budget et les moyens de la Région. Un scandale qui lui vaudrait l’invalidation dans la plupart des démocraties".

Une accusation forte et sans exemple que Fabienne Grébert assume, estimant également que Laurent Wauquiez a développé "à grande échelle le clientélisme, en faisant courir un risque judiciaire important sur la Région" et qu’il ne "rêve que de la présidentielle, en faisant semblant de s’agiter à la région".

La candidate, pour le moment promise à une 4e place dans les sondages derrière Laurent Wauquiez, Andrea Kotarac (RN) et Bruno Bonnell (LREM), appelle à la mobilisation "pour gagner et enfin construire une région qui cesse de détruire pour agir pour l’intérêt général et du vivant".

On attend désormais la réponse de Laurent Wauquiez, qui va pouvoir lâcher les coups également maintenant qu’il a revêtu son costume de candidat.