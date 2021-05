La Métropole de Lyon s’allie à celle de Saint-Etienne pour "réinventer" l’industrie du territoire 

Elles ont décidé ce lundi "d’impulser la transformation industrielle" des territoires en levant un fonds d’amorçage à hauteur de 80 à 100 millions d’euros sur une période de 12 à 14 ans.

La Métropole de Lyon investit 17 millions d’euros et celle de Saint-Etienne 7 millions. Le reste sera financé par des partenaires privés.

Pour Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon, "Nous avons besoin de relocaliser notre économie, et la rendre plus vertueuse. L’objectif, c’est d’avoir des industriels qui s’installent et qui respectent l’environnement".

Les objectifs de cette collaboration sont de "rendre les industries plus sobres et moins polluantes en les gardant sur nos territoires", "favoriser l’innovation et la relocalisation d’activités stratégiques" et "créer des emplois locaux". Mais l’ambition principale reste le financement des phases de "pré-industrialisation de 80 à 100 entreprises industrielles".

InovaYa, une start-up lyonnaise spécialisée dans le traitement et la dépollution de l’eau potable fera partie des premières start-ups à bénéficier du fonds d’amorçage industriel local. L’entreprise est au stade de développement industriel, car elle possède déjà des prototypes terminés et fonctionnels, ainsi que plusieurs clients à ses portes.

Mais elle nécessite un coût financier pour l’aider au développement de son outil industriel, afin de répondre à ses demandes.

Ce fonds d’amorçage permettra de combler le manque de fonds propres et le manque d’investisseurs "qui partagent les mêmes ambitions environnementales et sociales".

D’après Gaël Perdriau, président de Saint-Etienne Métropole, "cette alliance territoriale évidente et indispensable créera les conditions favorables à l’émergence des futurs leaders industriels".

Bruno Bernard développe que "c’est trop tôt" pour savoir quelles entreprises pourront en bénéficier, car "le fonds sera mis en place à la fin de l’année".

"Notre rôle, c’est d’accompagner les filières à se développer. Nous interviendrons partout où il y a "des trous dans la raquette" ", conclut le président de la Métropole.

