La Métropole de Lyon se retire du projet "Lyon French Tech" et s’attire les foudres des députés LREM

Dès 2022, la Métropole de Lyon se retirera du projet "French Tech One Lyon Saint-Etienne". Une décision dont la récente annonce suscite l’indignation chez plusieurs députés LREM du Rhône.

Cette association qui "accompagne et stimule" plus de 1 100 entreprises du numériques sur le territoire, représente près de 22 000 emplois.

Dans un communiqué, les parlementaires expliquent trouver cette décision "incompréhensible". Selon eux, l’association jouait un "rôle économique moteur au niveau local et régional", en accompagnant des entreprises "développant de nombreuses innovations qui répondent aux problématiques environnementales".

Précisant que le secteur du numérique est l’un des secteurs qui recrutent le plus, les députés appuient le fait que cette décision "revient donc à se positionner contre l’emploi local, contre la réussite et contre l’égalité des chances".

Anne Brugnera, Jean-Louis Touraine et Thomas Rudigoz concluent le communiqué en précisant que "la crise sanitaire et économique que nous traversons nous a pourtant montré notre dépendance aux outils et plateformes étrangers. Il est donc d’autant plus urgent de soutenir ceux qui innovent dans nos territoires".