La Métropole ne veut plus subventionner Lyon French Tech

Six ans après le lancement de Lyon French Tech, des centaines de start-ups ont été incubées entre Rhône et Saône, et depuis 2019 à H7 à la Confluence. Mais pour le grand public, c'est assez flou.

Et pour la Métropole de Lyon dirigée par les écologistes, la French Tech ne rime pas avec leurs priorités du mandat. Selon Tribune de Lyon ce mercredi, la collectivité présidée par Bruno Bernard a décidé de se désengager de l'association gérant le label de l'Etat.

Dès 2022, les subventions de la Métropole disparaîtront. Or, Lyon French Tech recevait 70 000 euros de la part de l'ex-Grand Lyon, sur un budget total de 350 000 euros. Une somme plus que bienvenue donc.

Il se pourrait toutefois que Lyon French Tech regagne rapidement les faveurs des écologistes. Pour cela, elle devra présenter au cas par cas des projets de start-ups dites vertueuses et qui agissent pour la transition écologique.