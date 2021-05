La Métropole de Lyon va éteindre ses lumières ce vendredi soir

C’est pour "sensibiliser les habitants des territoires aux conséquences de l’éclairage nocturne sur la santé humaine, sur les rythmes biologiques de la faune et de la flore et sur la surconsommation d’énergie générée" que la Métropole de Lyon a pris cette décision.

Les lumières intérieures et extérieures sur une majorité de ses bâtiments et sites seront éteintes entre 21h et 6h dans la Métropole.

Toutes les communes, mais aussi les habitants et les commerçants sont invités à participer.

Les communes de Vernaison, Charly, Jonage, Meyzieu et Saint-Genis-Laval éteindront quant à elles leur éclairage public dès 21h.

Le président de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard, explique la décision : "la pollution lumineuse affecte les cycles biologiques des animaux et des humains, et nous empêche d’observer le ciel. L’opération "la nuit est belle" permettra à tous les habitants de la Métropole de Lyon de prendre conscience de la richesse de notre patrimoine paysager et naturel. Elle contribuera à alimenter notre réflexion pour conduire une politique ambitieuse en matière de lutte contre la pollution lumineuse".

Un concours de "photos insolites" est lancé sur le thème "Jouons la Nuit". Les gagnants verront leur photo publiée sur les réseaux sociaux des communes respectives. Pour participer, il faut envoyer la photo par mail à ericpuyjalinet@gmail.com avant le dimanche 23 mai.