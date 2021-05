Métropole de Lyon : plusieurs maires écrivent à Bruno Bernard pour intégrer les projets de leur commune à la PPI

Ce mercredi, un courrier a été co-signé par 21 édiles et envoyé à Bruno Bernard, président écologiste de la collectivité.

Alexandre Vincendet (Rillieux), Philippe Cochet (Caluire) ou encore Clotilde Pouzergue (Oullins) et Laurence Fautra (Décines) rappellent ainsi à leur interlocuteur sa promesse de rencontrer chaque maire de l'agglomération pour préparer la PPI qui intégrera les projets communaux.

Or, selon eux, c'est loin d'être le cas : "Alors que le calendrier est contraint, il apparaît que de nombreux maires sont toujours dans une forte incertitude. Si certains maires ont pu avoir un échange direct avec vous, d’autres n’ont pas eu l’occasion de vous exprimer leurs choix sur les projets structurants de leurs communes. Vous comprenez aisément leur déception et leurs inquiétudes sur les décisions que vous pourriez prendre en l’absence de cette nécessaire concertation".

Les édiles de l'opposition poursuivent leur courrier en soulignant qu'aucun retour officiel n'a été fait à ceux qui avaient pu exposer leurs demandes. Alors que d'autres ont intercepté des bruits de couloir qui enterreraient leurs projets communaux "sans en connaître les raisons".

"Cette méthodologie n’est pas respectueuse des maires qui ont le souhait de favoriser un partenariat avec la Métropole pour développer ensemble des projets sur leurs communes au profit de la qualité de vie de leurs concitoyens. Il apparaît que votre choix de retenir ou non un projet ne prend dès lors pas en compte la légitimité des maires désignés par les habitants", concluent-ils, sollicitant Bruno Bernard pour "engager un dialogue réel entre toutes les communes et permettre ainsi à chaque habitant du Grand Lyon de bénéficier de la mise en oeuvre des aménagements et des équipements de services publics de manière équitable".

Liste des maires signataires de ce courrier :

Philippe Cochet (Caluire), Lucien Barge (Jonage), Pascal Blache (Lyon 6e), Jérémie Bréaud (Bron), Sandrine Chadier (Craponne), Pascal Charmot (Tassin), Claude Cohen (Mions), Véronique Dechamps (La Mulatière), Laurence Fautra (Décines), Gilles Gascon (Saint-Priest), Sébastien Michel (Ecully), Marylène Millet (Saint-Genis-Laval), Jérôme Moroge (Pierre-Bénite), Pierre Oliver (Lyon 2e), Clotilde Pouzergue (Oullins), Christophe Quiniou (Meyzieu), Michel Rantonnet (Francheville), Véronique Sarselli (Sainte-Foy-lès-Lyon), Jean-Jacques Sellès (Chassieu), Alexandre Vincendet (Rillieux) et Xavier Odo (Grigny).