Régionales : "Que Fabienne Grébert (EELV) soit présidente, car elle a des atouts incroyables"

La candidate était entourée de plusieurs personnalités EELV, comme le maire de Lyon, Grégory Doucet, le président de la Métropole Bruno Bernard, ou encore Éric Piolle, maire de Grenoble.

C’est au Ninkasi de la Guillotière qu’ont été présentées ses principales mesures écologistes pour la Région.

"Vous nous avez tous ouvert la voie il y a un an", sont les premiers mots de la candidate, après de nombreux remerciements aux élus venus pour la soutenir.

Fabienne Grébert explique vouloir agir en priorité contre le réchauffement climatique, ainsi que pour la qualité de l’air. Viennent ensuite les transports, l’agriculture, la formation puis l’emploi. L’élue insistera particulièrement sur "l’urgence climatique", la "protection de la nature" et la transformation des stations de ski en réelles "stations de montagne".

Second point abordé par la candidate : le "mieux vivre". Dans le programme il est prévu un important développement des transports, avec la rénovation de plusieurs TER, et la création de nouvelles lignes, ainsi qu’une "relocalisation de la production agricole".

Puis viendront les points de la jeunesse, avec la mise en place d’un "plan d’urgence" contre "l’isolement et la précarité", ainsi que des accompagnements pour les associations et les acteurs culturels.

Un programme de plus d’une soixantaine de pages, avec un mot d’ordre : "amplifier" la transition écologique et sociale.

Malgré plusieurs pics envoyés à l’encontre de l’actuel président de Région, Laurent Wauquiez (LR), Pascale Bonniel-Chalier, la première tête affirmera : "nous avons une liste en intelligence collective. Nous l’avons construit sur la base de l’écologie, du social et de l’économie".

Éric Piolle, maire de Grenoble était également présent à la conférence de presse. Il ajoutera au discours de ces collègues que "nous faisons partie de cette génération d’écologistes qui ont compris que nous pouvons changer les choses. La formation a été sacrifiée par le président de la Région. Que Fabienne soit présidente, que ces équipes aient les manettes, car elle a des atouts incroyable".

Bruno Bernard prendra lui aussi la parole, notamment sur le point du transport : "la tarification unique ça n’avance pas. La Région est dans une dynamique qui ne veut pas faire déplacer ses habitants. De plus, depuis 2015, rien n’a été fait sur les TER. Nous n’avançons pas. Une majorité avec Fabienne Grébert permettra enfin de développer le transport", poursuit le président de la Métropole.

François Astrog, maire d’Annecy affirmera par ailleurs que "l’écologie a déjà gagner la bataille des esprits, maintenant il faut gagner la bataille des pratiques".

J.N