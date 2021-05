Lyon : manifestation ce samedi pour "un logement digne pour tous" 

La CALLE (Coordination d’Actions pour le Logement Lyon et Environ) appelle à une "mobilisation massive ce samedi, pour un logement digne pour toutes et tous sans attendre et pour le prolongement de la trêve hivernale".

Dans un communiqué, la coordination rappelle qu’au moins 300 000 personnes sont privées de domicile en France en 2020.

La CALLE demande à l’Etat de prendre ses responsabilités en vue des hébergements des personnes sans abri "toujours plus saturé et dénonce la loi Sécurité Globale qui, selon eux, criminalise encore plus les ouvertures de squats".

Le rassemblement débutera à 10h, avec une prise de parole, puis le départ de la manifestation commencera quant à elle à 11h, direction l'Annexe de l'espace communal de la Guillotière, où un rassemblement avec une cantine solidaire est prévue à 13h.