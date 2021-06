Lyon fête le retour de la Biennale de la danse ce mardi

Pendant 15 jours, Lyon battra au rythme des nombreux événements et représentations chorégraphiques, et ce pour le plus grand bonheur des amateurs de danse.

Après un report en 2020 pour cause de Covid, cette 19e Biennale innove en proposant "l'Expérience Fagor", une sorte d'exposition participative portée par onze créateurs dans les usines Fagor du 7e arrondissement de Lyon. Cette année, ce sera l'Afrique qui sera mise à l'honneur. Outre la venue de nombreux artistes d'au-delà de la Méditerranée, c'est le tant attendu défilé qui prendra les couleurs du continent.

Et ce défilé aura lui aussi des saveurs inédites. Il prendra pour la première fois la forme d'un spectacle, présenté au Grand Théâtre de Fourvière. Un théâtre antique qui sera pourtant déjà occupé par les Nuits de Fourvière. Alors c'est un accord naturel qui s'est mis en place entre les différents organisateurs : les spectateurs des deux festivals auront le droit à des représentations communes !

L'événement prendra fin le 16 juin.