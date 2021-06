Couvre-feu à 23h, assouplissements et réouvertures au programme de la troisième étape du déconfinement à Lyon

Ce mercredi marque le coup d'envoi d'une nouvelle étape du déconfinement à Lyon et partout en France, avec le passage du couvre-feu à 23h.

Les salles intérieures des restaurants, des bars et des cafés vont pouvoir rouvrir, en plus des terrasses. Les regroupements de plus de 10 personnes sur la voie publique resteront interdits, mais les grands événements pourront désormais accueillir jusqu'à 5 000 participants. Pour cela, le pass sanitaire deviendra obligatoire au-delà de 1 000 personnes.

Fermées depuis fin octobre, les salles de sport et les piscines vont pouvoir rouvrir leurs portes, avec la mise en place d'un protocole sanitaire strict. Réouverture également des parcs d'attractions et des fêtes foraines.

Les jauges dans les magasins ou les musées passeront de 8m² par client à 4m², tandis que les cinémas pourront accueillir des spectateurs jusqu'à 65% de leur capacité, contre 35% jusqu'à présent.

Enfin, les règles de télétravail seront assouplies pour les salariés.

La prochaine étape du déconfinement est fixée au 30 juin, avec la levée du couvre-feu partout en France.