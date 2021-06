Régionales : Bruno Bernard appelle à la fusion des listes de gauche pour le deuxième tour

Depuis la préfecture, le président EELV de la Métropole de Lyon a appelé à la fusion des listes de gauche.

"Nous sommes a priori deuxièmes, là on nous donnait quatrième ou cinquième dans les sondages, ce qui montre qu'il y a encore une envie d'écologie sur le territoire et sur la métropole de Lyon. Les négociations seront simples. Je souhaite que les listes conduites par Najat Vallaud Belkacem (PS) et Cecile Cukierman (PCF) nous rejoignent tout simplement et je pense que ca se fera très vite", a notamment déclaré Bruno Bernard.